Gasperini risponde al Valencia: “Polemica offensiva, non avevo febbre o problemi polmonari. Ho rispettato i protocolli”

Gian Piero Gasperini non ci sta e risponde a tono al Valencia. Il club spagnolo aveva reagito duramente all’intervista in cui Gasp aveva ammesso di presentare sintomi del Coronavirus alla partenza per Valencia. L’allenatore dell’Atalanta risponde tramite i microfoni di Sky Sport 24:

“La trovo una polemica offensiva, ho rispettato tutti i protocolli. Sono stato in quarantena fin quanto non siamo tornati ad allenarci, ho scoperto tutto a maggio, guardando indietro ho pensato di aver avuto il virus in quel periodo.

Non ho avuto febbre o problemi polmonari e stavo bene quando sono partito da Bergamo. Ho avuto problemi il giorno dopo”