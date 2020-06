Danni alla tiroide a causa del Coronvirus: scoperto il primo caso al mondo

Documentato il primo caso al mondo di danni alla tiroide provocati dal Coronavirus. Lo rivela una ricerca dell’Università di Pisa.

Una donna – riporta TgCom -, che aveva la tiroide perfettamente funzionante un mese prima di ammalarsi di Covid, ha accusato una patologia infiammatoria della tiroide subito dopo la guarigione dal virus.

Il lavoro, pubblicato sul Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism, ha come primo autore lo specialista Alessandro Brancatella.