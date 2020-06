Clamoroso! Altro che 8 casi, sono oltre 160 i positivi al Covid nel calcio spagnolo! Ecco perché il Barça non ha comunicato nulla

Avrebbe del clamoroso quanto emerge dalla Spagna. L’emittente Cadena Cope, infatti, ha rivelato che i casi positivi di Covid-19 nel calcio spagnolo non siano 8, bensì almeno 160.

Il Corriere dello Sport oggi in edicola fa luce su questa vicenda specificando che tutti i contagiati ora stanno bene e che dunque non è in discussione la ripresa del campionato, ma gli interrogativi rimangono molti.

7 CASI DI CORONAVIRUS, ECCO PERCHÈ IL BARCELLONA NON HA COMUNICATO NULLA

Ad esempio va chiarita la questione dei 7 casi positivi tenuti nascosti al Barcellona, di cui 5 calciatori e due membri dello staff. Il club blaugrana non ha ancora smentito la notizia. Secondo il club blaugrana – si legge sul quotidiano -, la gestione dei tamponi e relative comunicazioni sarebbero dovute spettare alla Lega e al presidente Javier Tebas. Questo il motivo della mancata comunicazione da parte del Barcellona.