KKN – Coppa Italia, Napoli irremovibile: secco no alla richiesta di anticipo al 12 giugno!

In Italia il calcio ripartirà dalla Coppa Italia, in giornata è attesa la decisione da parte del Governo sulla possibilità di anticipare le date delle semifinali di un giorno.

La redazione di Radio Kiss Kiss Napoli fa sapere che il club partenopeo è irremovibile sulla questione date: la società azzurra ha dato piena disponibilità a giocare il 13 giugno, mentre è arrivato un secco no per anticipare la gara al 12, come aveva richiesto l’Inter.