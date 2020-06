In Argentina sicuri: Maradona verso l’addio al Gimnasia, è rottura con la dirigenza

Sembra arrivata alla fine l’avventura di Diego Armando Maradona con il Gimnasia di La Plata, dove il Pibe de Oro era sbarcato otto mesi. Stando alle voci che rimbalzano dall’Argentina, l’avventura di Maradona sarebbe infatti vicina a un brusco finale.

Il quotidiano Olé rivela di una rottura tra l’entourage di Diego e la dirigenza del club. “Diego ha scommesso tutto sul Gimnasia. Non ha mai saltato una partita sfidando anche le raccomandazioni del medico. Maradona vorrebbe continuare. Ma la stessa gente che ieri è andata a cercarlo quando la baracca stava andando a fuoco, oggi lo vuole scaricare“, le parole dell’avvocato di Maradona, Matias Morla, che punta il dito contro la dirigenza del Gimnasia, accusandola di volersi disfare del tecnico.

Immediata la risposta del presidente del club Gabriel Pellegrino: “Abbiamo offerto a Maradona lo stesso contratto che aveva prima e ha detto di no. Già questo per noi era uno sforzo enorme. Il problema comunque non è Diego, ma la gente che lo gestisce. Ha intorno un gruppo di persone che non permette che ci parliamo direttamente“.