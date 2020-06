FINALE CHAMPIONS LEAGUE – C’è attesa per il calendario delle Coppe Europee: il Comitato Esecutivo della UEFA si riunirà il 17 giugno per decidere il futuro del calcio europeo.

Per la stagione di Champions, secondo quanto riporta il Mundo Deportivo, è spuntata la sede di Lisbona per la finale. Si apre l’ipotesi di una final eight o final four: la città del Portogallo potrebbe ospitare quarti di finale, semifinali e finale con gare secche.

C’è anche la possibilità di anticipare l’ultima gara di Champions al 22 agosto al posto del 29.