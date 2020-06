Protocollo Figc – Pochi minuti fa, la Figc, ha pubblicato sul proprio sito ufficiale il protocollo da rispettare prima, durante e dopo le partite di Serie A.

Il campionato riprenderà il 19 giugno, ma la settimana prima ci saranno le semifinali di Coppa Italia.

Protocllo Figc, i vari punti

Un regolamento di 40 pagine circa da rispettare e osservare, senza sbagliare. Ci sono vari punti, quello tra i più importanti è sicuramente il numero di persone nell’impianto: 300.

Stadio San Paolo vuoto

Il pubblico, logicamente, per ora non potrà assistere agli incontri. Ecco il comunicato:

“Il documento ha principalmente l’obiettivo di definire Linee Guida organiche ed omogenee che consentano la pianificazione, organizzazione e gestione della disputa di gare dei campionati professionistici in modalità a porte chiuse per il contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid-19; individuare azioni di mitigazione dei rischi per la sicurezza dei calciatori, degli staff, degli arbitri e degli addetti ai lavori; indicare le categorie dei soggetti ammessi all’organizzazione di gare in modalità a porte chiuse; strutturare una configurazione omogenea degli Stadi e dei percorsi di accesso alle zone di attività; organizzare ed ottimizzare le procedure di allestimento e gestione della produzione televisiva delle gare; favorire il coordinamento delle attività per le strutture incaricate dell’organizzazione e gestione della sicurezza”.

ECCO IL REGOLAMENTO COMPLETO