Victor Osimhen è il nuovo obiettivo del Napoli. Malgrado alcune smentite che ci sono arrivate dall’entourage, i contatti tra gli azzurri e il Lille ci sono e avanzano malgrado le parole di allontanamento dell’agente. Victor è stato in Nigeria negli scorsi giorni in occasione del funerale del padre.

VICTOR OSIMHEN AL NAPOLI

Per il mercato, insomma, è ancora presto. Ma i club parlano, eccome. A rivelarlo è Alfredo Pedullà, esperto di mercato di Sportitalia, sul proprio portale. Secondo l’esperto, Il Lille fa una valutazione di Osimhen che oscilla tra i 55 e i 60 milioni. Il presidente Lopez e De Laurentiis hanno un buon rapporto, non intaccato dall’affaire Pépé della scorsa estate.

Come abbattere dunque i costi di Osimhen: con una contropartita. In questo caso, il nome scelto è quello di Adam Ounas. Il classe ’97 non sarà riscattato dal Nizza e tornerà a Napoli, ma è un nome comunque gradito in Ligue 1. 40 milioni più il suo cartellino sembrerebbe una cifra congrua. Già lo scorso anno, tra l’altro, Ounas era stato offerto al Lille in cambio di Pépé.

CHI È OSIMHEN

Dopo aver perso proprio Pépé, partito verso l’Arsenal, e Rafael Leao (Milan), il Lille ha pescato dallo Charleroi un ragazzo nigeriano classe ’98: Victor Osimhen. Centravanti ma all’occorrenza ala, unisce strapotere fisico a un passo niente male. Le sue lunghe leve non gli impediscono di conservare agilità ed esplosività. Sotto porta se la cava: 13 goal finora alla stagione d’esordio in Ligue 1.

Secondo quanto raccolto da SpazioNapoli in settimana, non c’è ancora nessun accordo tra chi rappresenta il calciatore e la dirigenza napoletana. Inoltre il giocatore non ha mai incontrato Giuntoli, così come era filtrato nelle scorse ore. I contatti, esistenti, riguardano il Napoli e la società del Lille.