Napoli Azmoun – Non è un mistero che il Napoli segue Sardar Azmoun, attaccante dello Zenit. L’iraniano sembra uno degli obiettivi principali del club partenopeo per l’attacco, soprattutto se va via Arek Milik.

La trattativa con i russi è molto complicata, ma è aperta. I contatti, particolarmente con l’entourage del calciatore, sono frequenti.

Sardar Azmoun

Napoli Azmoun, lo Zenit fissa il prezzo

Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, la società russa avrebbe fatto la valutazione del 25 enne: per prenderlo, bisogna sborsare 30 milioni di euro.

Una cifra un po’ troppo alta che il Napoli potrebbe accettare di sborsare nel caso di cessioni importanti e di entrate grosse nel bilancio. Il calciatore, dal canto suo, avrebbe già dato il suo gradimento ad un approdo in azzurro.

La concorrenza

Come dicevamo, la valutazione è ritenuta un po’ troppo alta. Il club campano vorrebbe spendere di meno. Ma attenzione a tentennare.

Infatti, come rivela sempre la rosea, sulle tracce del classe ’95 c’è anche il Milan. I rossoneri, quasi sicuri di dover perdere Ibrahimovic, potrebbero presentare un’offerta e prendere l’atleta prima di tutti.