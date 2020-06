Callejon Valencia – Josè Maria Callejon non interessa più al Valencia. La società spagnola, fino a pochi giorni fa, la più accreditata a prendere l’esterno del Napoli, si tira fuori dalla corsa per il calciatore.

Callejon Valencia, 4 club sul calciatore

Josè Callejon

Secondo Super Deporte, il club spagnolo non è interessato al classe ’87. Su di lui restano Siviglia e Betis, le quali, si sfideranno in un vero e proprio derby di mercato. Un po’ più indietro, restano alla finestra, anche Getafe e Villarreal.

Non è detto però, che il 33 enne partirà. Il nativo di Motril potrebbe rinnovare nelle prossime settimane il contratto in scadenza. Come riportava Il Mattino nell’edizione di ieri, la permanenza in azzurro non è da escludere.