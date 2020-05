Rinnovo Callejon, nuovi contatti tra le parti: non è da escludere la sua permanenza a Napoli

Il Mattino all’interno dell’edizione odierna ha dedicato ampio spazio alle questioni legate ai rinnovi contrattuali in casa Napoli. In particolare il focus è sul futuro di Josè Maria Callejon. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Nel corso dei primi giorni della settimana prossima ci saranno nuovi contatti tra la dirigenza del Napoli e l’entourage di Callejon. Manca circa un mese alla scadenza del contratto dell’ala spagnola e non c’è ancora sul tavolo una soluzione definitiva, la conclusione della stagione potrebbe essere un enigma. Callejon non è vicino alla firma con nessun altro club e l’entourage non esclude la possibilità di una sua permanenza a Napoli per un altro anno. Come per il caso di Mertens, anche qui sarà decisiva la volontà di De Laurentiis: Callejon resterebbe di buon grado a Napoli, anche se ci sono società spagnole pronte ad offrirgli un biennale”.