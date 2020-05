Zola su Sarri: “Al Chelsea i calciatori più talentuosi si annoiavano con lui”

Gianfranco Zola, vice di Maurizio Sarri ai tempi del Chelsea, ha rilasciato per beIN Sports alcune dichiarazioni riguardanti le insofferenze di alcuni elementi della rosa blues. Queste le sue parole:

“C’erano giocatori di talento in grado di vincere partite da soli, come Hazard e Willian, che soffrivano i metodi di allenamento che facevamo. Questo perchè spesso l’allenamento era necessario per gli altri, per cui loro si annoiavano.

Eppure la noia fa parte del nostro lavoro. A volte è necessario annoiarsi per raggiungere i risultati migliori. Anch’io ho vissuto quel tipo di momento da calciatore, ma sapevo che proprio stancandomi avrei potuto migliorare“.