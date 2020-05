Wendel Napoli – Si chiama Marcus Wendel Valle da Silva, meglio conosciuto come Wendel, è brasiliano, ed è il profilo più seguito sul mercato nella rosa a disposizione dello Sporting Lisbona. Si tratta della mediana più ambita in Europa, soprattutto da Premier League e Liga.

Stando a quanto riportato da A Bola, sul tavolo della società portoghese, però, è arrivata una sola offerta concreta. Si tratta proprio del Napoli che, per sostituire Allan, ha pensato proprio al connazionale Wendel.

Il club portoghese si aspettava di poter vendere Wendel per almeno 30 milioni di euro in estate ma sa bene che la pandemia che ha colpito anche il calcio può abbassare le pretese per il centrocampista: la dirigenza, dunque, sarebbe disposta ad accettare 20-25 milioni di euro per lasciarlo partire subito.

