Lille, il presidente su Osimhen: “Abbiamo respinto due proposte a gennaio: su di lui club di tre diversi campionati”

CALCIOMERCATO NAPOLI – Il presidente del Lille, Gerard Lopez, ha rilasciato alcune dichiarazioni al quotidiano britannico, “Daily Mail” sul futuro di Victor Osimhen. L’attaccante nigeriano, nelle ultime settimane è diventato uno dei pezzi più ambiti del mercato destando l’interesse di tanti club in Europa.

Anche il Napoli è sulle tracce del classe ’98 ma per accaparrarselo ci sarà da battere la concorrenza di diversi club anche in Premier League. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Ci sono diverse offerte. Abbiamo detto no ad un’offerta inglese e una spagnola nella finestra di mercato dello scorso gennaio. Per la prossima sessione ci saranno tante proposte, ma non vorrei dire i nomi dei club che faranno offerte”.

“Quello che posso dire è che ci sono squadre di tre campionati diversi che hanno presentato un’offerta per Osimhen“.