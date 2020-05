Il Messaggero – Pazzesco Marotta, sta pensando di lasciare l’Inter: rimpiange la Juve

“Le battaglie perse hanno un po’ infastidito Zhang (sua l’idea di mandare la Primavera). Marotta è al limite e starebbe pensando addirittura di cambiare squadra!” Questo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Messaggero che rivela l’ipotesi di un addio tra Marotta e Inter. Il direttore nerazzurro è stato messo sotto pressione dalla società milanese e da Antonio Conte che non vuole chiudere la stagione con zero titoli. Non solo: Marotta rimpiange i più tranquilli giorni della Juve. Il tecnico punta alla Coppa Italia e, in virtù dell’andata col Napoli, sa che sarà difficile superare il turno vincendo al San Paolo. il quotidiano ha poi aggiunto in merito:

Marotta ha contestato i tempi stretti della ripresa con la Coppa Italia. Prima l’ha fatto con il presidente Dal Pino che però si è rifiutato di tornare dal governo. Toni accesi. Si è andati a votazione. Voleva spostare la finale al 2 agosto. Era sicuro di vincere. Niente da fare. Nemmeno l’appoggio del Milan è servito. E così, come raccontano i ben informati, si è sfogato in una lunga telefonata notturna con il presidente Gravina. La coppa Italia è un trofeo a cui l’Inter tiene. Conte non vuole finire la sua prima stagione da avversario della Juve con “zero Titoli”