Cm.it – Accordo per il rinnovo di Zielinski: inviata la bozza del nuovo contratto all’agente! I dettagli

Prosegue il lavoro sui rinnovi di contratto in casa Napoli. Uno dei calciatori prossimo alla firma per il prolungamento è Piotr Zielinski. Il polacco, in scadenza nel 2021, è vicino all’intesa con il club dopo una trattativa durata quasi due anni.

Il Napoli – sottolinea calciomercto.it – ha accelerato le operazioni nelle ultime settimane per scongiurare l’inserimento del Liverpool. Il nuovo contratto fino al 2025 è pronto: Piotr con i bonus supererà quota 4 milioni a stagione. La bozza è stata inviata al suo agente Bolek, appena sarà possibile viaggiare s’organizzerà l’incontro per risolvere gli ultimi dettagli e arrivare alle firme.