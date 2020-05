Emergenza Coronavirus, morte altre 111 persone ma in ben 11 Regioni non si registrano decessi

Continuano a migliorare i numeri dell’emergenza Coronavirus in Italia secondo i dati della Protezione Civile: nelle ultime 24 ore i morti sono stati 111, in linea con i giorni scorsi, ma in ben 11 regioni (Campania, Puglia, Trentino Alto-Adige, Friuli Venezia Giulia, Abruzzo, Umbria, Sardegna, Valle d’Aosta, Calabria, Molise e Basilicata) non si sono registrati decessi.

Sono 416 i nuovi casi oggi, per un totale di 232.664 persone che hanno contratto il virus, compresi morti e guariti. Il numero totale di attualmente positivi è di 43.691, con una decrescita di 2.484 assistiti rispetto a ieri. Il totale dei decessi, dall’inizio dell’emergenza, è salito 33.340.