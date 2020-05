Spadafora: “Ripartenza del calcio è un segnale importante per il paese. Speriamo di poter concludere il campionato”

Vincenzo Spadafora, Ministro dello Sport, è intervenuto al TG5, rilasciando alcune dichiarazioni sulla ripresa del calcio.

Spadafora ha parlato dell’importanza di questa ripartenza per tutto il paese e della sua speranza nel concludere il campionato, non dovendolo terminare per qualche nuovo positivo. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione.

“La ripartenza del calcio è un segnale importante per il paese e lo sport, insieme al calcio, diventa protagonista soprattutto ora che è possibile farlo in sicurezza. Ho temuto che il calcio non potesse ripartire, purtroppo, nei momenti più difficili quando c’erano i picchi alti della curva dei contagi. Speriamo ora che il campionato si possa finire. Quello del calcio è un mondo composto da presidente diversi tra loro e con approcci diversi. Tutti interessati al loro mondo e agli interessi legittimi legati al loro calcio. La mia risposta a chi diceva che non volevo che il calcio ripartisse è che sono arrabbiato. Mi si chiedeva di far ripartire il campionato con le terapie intensive piene e le bare trasportate dai camion militari. Ora che il paese riparte, c’è la possibilità di farlo in sicurezza e mi sembra giusto che riparta anche il calcio”.