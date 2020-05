MILENKOVIC NAPOLI – Il difensore della Fiorentina Nikola Milenkovic ha rilasciato un’intervista a ‘La Gazzetta dello Sport’, dove ha parlato anche del suo futuro. Il giocatore viola ha commentato così le voci su Milan e Napoli:”Mi fanno piacere. Ma per il momento non penso al futuro, nel calcio bisogna avere una buona continuità di rendimento e quindi vorrei maturare ancora alla Fiorentina”.

Parole che sollevano un velo di mistero sul futuro del giovane difensore gigliato. Milan e Napoli rimangono comunque alla finestra per un eventuale sblocco della trattativa.

MILENKOVIC NAPOLI, TRATTATIVA FATTIBILE?

Milenkovic la notte di capodanno

Sicuramente per ora sono solo voci e nulla di più ma chissà che Nikola Milenkovic non possa essere il prossimo uomo a gestire il reparto difensivo azzurro. Con le tante voci sulla possibile cessione di Koulibaly non è da escludere un rinforzo in difesa e il calciatore della Fiorentina ha un profilo che può essere considerato adeguato. Oltre al suo nome, è balzato fuori nelle ultime settimane anche il nome di Gabriel Maghales.