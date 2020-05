GABRIEL MAGALHAES NAPOLI – Il quotidiano Repubblica, all’interno dell’edizione odierna, ha lanciato una vera e propria bomba di calciomercato: Koulibaly è ai saluti con il Napoli. Secondo quanto riportato dal quotidiano, il difensore ex Genk sarebbe in procinto di volare in Premier League. Per questo motivo il Napoli si sarebbe già mosso per trovare il sostituto del difensore senegalese. I nomi evidenziati dal quotidiano sono due: Nikola Milenkovic della Fiorentina e Gabriel Magalhaes del Lille. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Il Napoli ha stilato l’identikit del sostituto di Kalidou Koulibaly: deve essere un difensore giovane, ma già forte ed affidabile. In questo senso, il ‘cavallo sicuro’ sarebbe Nikola Milenkovic, difensore della Fiorentina. il serbo è alla terza stagione in maglia viola e sembra pronto al salto di qualità in una grande squadra. La trattativa con il club di Commisso sarà tutt’altro che semplice, ma il Napoli farà il massimo per accontentare Gattuso”.

Gabriel Magalhaes Napoli, i dettagli

“L’altra opzione per il Napoli è rappresentata da Gabriel Magalhaes, difensore brasiliano del Lille. Il 22enne però è seguito anche dal Chelsea di Lampard e non sarà facile battere la concorrenza. Il Napoli non vuole farsi trovare imprecato al momento della cessione di Koulibaly e quindi lavora a fari spenti su più campi”.

Gabriel Magalhaes è un difensore centrale classe ’97 attualmente in forza al Lille, in Ligue 1. Nel corso di questa stagione si è messo in luce, dimostrando tutte le sue qualità. Ha giocato ben 34 partite prima che la stagione venisse interrotta, e dichiarata conclusa nel caso della Ligue 1. Magalhaes è un perno importante del Lille, lo si può facilmente intuire dal fatto che egli non abbia saltato nemmeno un minuto dell’avventura dei francesi in Champions League. Il profilo di Gabriel Magalhaes è sicuramente un profilo interessante in ottica Napoli, il noto sito di calciomercato Transfermarkt stima il suo valore intorno ai 17,5 milioni di euro.