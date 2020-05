Inter, ds Ausilio: “Abbiamo trattato Mertens, è un giocatore in scadenza. Non capisco tutto il clamore mediatico, il ragazzo vuole restare a Napoli”

Piero Ausilio, direttore sportivo dell’Inter, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport rilasciando alcune dichiarazioni in merito a delle recenti trattative del club nerazzurro.

In particolare, Ausilio ha parlato della recente trattativa con Mertens, non negando l’interessamento dell’Inter all’asso belga, in scadenza con il Napoli. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione.

“Inutile negare che abbiamo trattato Mertens che è un giocatore in scadenza con il Napoli. Ci sono stati anche contatti telefonici tra Marotta e De Laurentiis. È un giocatore che potevamo prendere a parametro zero e abbiamo avuto contatti anche molto recenti. Ora non so se ha trovato l’accordo per il rinnovo o se abbia già firmato, ma non capisco il clamore mediatico sulla trattativa. È chiaro che comunque la volontà attuale del ragazzo è di restare a Napoli”.