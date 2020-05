Furto al San Paolo, vandali si infiltrano negli spogliatoi e rubano un monitor

Furto al San Paolo nella notte. L’episodio vergognoso è successo ieri, un atto vandalico compiuto da alcuni balordi. Secondo quanto scrive l’edizione odierna di Repubblica, alcuni malviventi hanno fatto irruzione nell’impianto, sono arrivati fino alla zona degli spogliatoi e hanno rubato un monitor da una delle salette.

Non è chiara l’identità – né i motivi – del gruppo di vandali, ma intanto il club ha fatto arrivare la polizia sul luogo. Dopo un attento sopralluogo, è stata sporta denuncia e si è giunti alla conclusione di una falla nella sicurezza.

Il sistema di sicurezza andrà dunque potenziato, ad opera del Comune e non dalla società. Intanto, si riflette: non è la prima volta che un furto va di scena al San Paolo.

Un anno fa, in piena ristrutturazione, alcuni ignoti rubarono dei faretti da uno dei bagni della curva. Un impiegato alla sicurezza, invece, portò via alcuni sediolini per costruire una tribuna nel giardino di casa.