De Luca e la frecciata a De Magistris: “Non faccia uscite a ca*****ia per demagogia”

Nel corso del suo intervento del venerdì in diretta Facebook, Vincenzo De Luca ha lanciato una frecciatina a Luigi De Magistris. Il sindaco di Napoli aveva criticato la politica di chiusure anticipate istituita da De Luca per i bar. Oggi, De Luca ha risposto – senza fare nomi – per le rime:

“Suggerisco a tutti di non fare uscite a capocchia, di chiedere di aprire tutto per fare campagna elettorale e demagogia, dobbiamo garantire la sicurezza. L’obiettivo della Campania è aprire tutto ma aprire per sempre.

In Corea Seoul ha il doppio della popolazione della Campania, è stata chiusa di nuovo, avevano aperto tutto due settimane fa. In Campania dobbiamo evitare assolutamente questo percorso, aprire e poi chiudere. Ci serve camminare con serietà, aprire tutto ma per sempre.