DALLA FRANCIA – Sorpresa Koulibaly, rifiutati 12 milioni a stagione dal PSG: il difensore vuole il Liverpool

Il futuro di Kalidou Koulibaly tiene con il fiato sospeso i tifosi del Napoli. Il difensore senegalese pare con la valigia pronta, in attesa della sua nuova destinazione.

Stando a quanto raccontato dai colleghi francesi di Le10Sport, la sua prossima squadra non sarà il PSG. Il difensore azzurro, infatti, avrebbe già rifiutato un’offerta dei parigini da 12 milioni di euro annui per cinque stagioni, per un totale dunque di 60 milioni di euro.

Il centrale preferirebbe un’esperienza in Premier League, in particolare al Liverpool, club seriamente interessato a lui. De Laurentiis continua a chiedere cifre importanti, ma – si legge – 70 milioni potrebbero bastare per convincerlo.