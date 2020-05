Patente di immunità, polemica del sindaco di Milano: “Me ne ricorderò quando dovrò andare in certe Regioni in vacanza”

Hanno fatto scoppiare le polemiche le parole del sindaco di Milano, Giuseppe Sala, in merito alla patente di immunità per i cittadini provenienti dal nord verso altre regioni.

Queste le parole del primo cittadino di Milano che stanno stanno facendo tanto discutere sul web: “Alcuni presidenti di regione dicono di accogliere i milanesi, come Toti per la Liguria. Altri non li cito nemmeno. Dicono di farsi la patente di immunità. Ora parlo da cittadino e non da sindaco: quando deciderò dove andare per un weekend o per una vacanza me ne ricorderò“.