L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport parla del forte interesse del Napoli per Victor Osimhen, il ventunenne nigeriano. In Francia ha recitato sempre da centravanti con grande successo: è potente e veloce, apre spazi e punta. Gli azzurri puntano dritto sul giovane attaccante: il Lilla vorrebbe capitalizzare il potenziale del calciatore in una cessione da 50 milioni di euro.

Osimhen affascinato dall’ipotesi Napoli

Il quotidiano scrive che i media francesi dicono che Victor sia affascinato dall’ipotesi Napoli! Pur di arrivare a lui il club è pronto anche ad uno scambio. Si legge sul CDS: “Il ds Giuntoli per abbassare il prezzo vorrebbe inserire Ounas”.