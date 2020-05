Juve punta dritto su Milik: Sarri lo vuole a tutti i costi, offerto super ingaggio

MILIK JUVE – La Juventus è in pressing. L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport parla del forte interesse bianconero per Arek Milik.

Mister Sarri lo vuole a tutti i costi ma il club azzurro resiste per tenerselo o per darlo via in cambio di denaro: il Napoli non accetta alcuna contropartita. “Se Milik confermerà la sua idea di cambiare aria, allora bisognerà fare i conti con ADL” scrive il quotidiano. Il club azzurro valuta il cartellino dell’attaccante almeno 50 milioni di euro.

MILIK JUVE, IL POLACCO TENTATO

Il polacco sembra propenso ad una nuova sfida, scrive il CDS. Ha la chance di giocare con Cristiano Ronaldo per scudetto e Champions, di avere un contratto super e Sarri come allenatore. Ad Arek è stato offerto un contratto pluriennale da quasi 5 milioni a stagione. Questi aspetti lo stimolano un bel po’.