SKY – Ipotesi final four per concludere la Champions League: le date

È tempo di novità per le date riguardanti la ripresa del calcio europeo. Con la Bundesliga che è già ripresa e con Liga, Premier e Serie A che sono prossime a farlo è tempo di nuove indicazioni anche in ottica Champions League.

Dopo la decisione della ripartenza della Serie A fissata al 20 giugno, Alessandro Alciato, giornalista di Sky Sport, svela una nuova ipotesi, quella delle final four. Il nuovo format ora vede come nuova protagonista ospitante la Germania, nelle scorse settimane si era parlato invece di Turchia. Sempre secondo Sky Sport, il ritorno degli ottavi rimasti in sospeso, tra cui Juventus-Lione, è previsto per il 7 e l’8 agosto, poi ci saranno i quarti in un’unica gara il 13 e il 14 per poi arrivare dunque alle inedite final four.

Serie A: 20 giugno. Serie B: 20 giugno. Semifinali Coppa Italia: 13 e 14 giugno. Finale Coppa Italia: 17 giugno. In Champions, ipotesi Final Four in Germania pic.twitter.com/X6cV3afEKu — Alessandro Alciato (@AAlciato) May 28, 2020