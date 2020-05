SKY – Sempre più probabile l’addio di Milik: trattativa in fase di stallo

Il futuro di Milik è sempre più lontano dal Napoli, la Juventus è fortemente interessata al polacco ed è disposta a fare carte false per averlo. La redazione di Sky Sport ci dà gli ultimi aggiornamenti sulla trattativa.

La trattativa per il prolungamento contrattuale di Milik è in fase di stallo. C’è la forte sensazione che questa possa essere l’ultima stagione in maglia azzurra per per il polacco. Nonostante abbia un solo anno di contratto, il Napoli lo valuta non meno di 50 mln.