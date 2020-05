L’ex direttore sportivo, Enrico Fedele, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte durante la trasmissione “Marte Sport Live“. Ecco quanto dichiarato:

“Il calcio è un’industria complessa con tante isole di potere tra governo, Lega Serie A, FIGC e CONI. È una situazione molto difficile da sbloccare. Non ha alcun senso quanto hanno stabilito per le scuole calcio. Il calcio va fermato anche per impedire che si possano ammalare i bambini“.

“L’acquisto della Roma del giovanissimo Musella? È uno scippo, il Napoli deve imparare a gestire queste situazioni. Io l’ho vissuta con Sepe e Paolo Cannavaro“.

“Apprezzo la politica societaria del Napoli ma credo che tutte le entrate debbano essere investite nelle strutture per non rischiare un ridimensionamento in caso di mancati introiti derivanti dalla Champions League“.

