ULTIME NAPOLI CALCIO – L’esperto di mercato Alfredo Pedullà ai microfoni di Sportitalia ha parlato del calciomercato in casa Napoli.

“I contratti di Zielinski e Mertens li ha in mano De Laurentiis, sono stati risolti tutti i problemi di clausole e ingaggi. Si aspetta solo il tweet per ufficializzare tutto.

Per l’attacco si aspetta la vicenda Milik, il sogno sarebbe Immobile, ma è quasi impossibile. In seconda battuta c’è Osimhen che ha dato disponibilità totale al Napoli. Tra l’altro non mi risultano offerte da 70 milioni da parte di club inglesi.

Parliamo di un calciatore che ha dimostrato doti importantissime, viene già considerato come uno dei possibili craque del calcio mondiale“.