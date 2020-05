Calciomercato Napoli, pronta una rivoluzione in attacco: tre i nomi più caldi

Il Mattino ha fatto il punto della situazione sul mercato del Napoli all’interno dell’edizione odierna. Di seguito i principali passaggi evidenziati dalla nostra redazione:

“Il Napoli farà sicuramente un colpo nel reparto offensivo, la dirigenza è già da tempo alla ricerca in Europa e in Sud America. Sulla lista dei profili seguiti con maggiore attenzione dal direttore sportivo Cristiano Giuntoli ci sono tre nomi: Everton del Gremio, Sardar Azmoun dello Zenit e Boga del Sassuolo”.

Come riportato anche dalla Gazzetta dello Sport, il Napoli fa sul serio per Everton del Gremio. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“De Laurentiis è molto interessato all’operazione, e vorrebbe chiuderla in tempo, visto l’interesse da parte di altri club europei. Giuntoli lo tiene d’occhio dallo scorso gennaio, l’ha fatto seguire dai suoi collaboratori per iniziare a capire le intenzioni del Gremio. De Laurentiis ha in mano un’offerta da 27 milioni di euro e non andrà oltre quella cifra. La volontà è anche, se non soprattutto, quella di accontentare le richieste di Rino Gattuso. Bisognerà però vedere se il Gremio accetterà l’offerta azzurra o proporre un rilancio”.