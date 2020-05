Serie A, caos diritti TV: in Lega passa la linea di De Laurentiis. Da lunedì via libera alle diffide contro SKY

Secondo quanto evidenziato dal Corriere dello Sport, un’altra settimana sta per chiudersi e manca ogni briciolo di accordo sui diritti tv tra la Lega Serie A e SKY. Di seguito i passaggi evidenziati dalla nostra redazione:

“I club di Serie A pretendono il saldo dell’ultima rata da parte delle tv. Secondo quanto filtra, già nella riunione di Lega fissata per lunedì ci sarà il via libera dell’assemblea di lega alle diffide. Tale decisione di fatto asseconda la linea dura che già da tempo volevano adottare De Laurentiis e Lotito. Sky pretende di arrivare ad un’intesa, ma la battaglia legale ormai è ad un passo. Si mormora già di una sostanziale revisione al ribasso per quanto riguarda i diritti televisivi della Serie A nel triennio 2021/24”.