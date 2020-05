RITIRO DIMARO – Il CEO di Trentino Marketing, Maurizio Rossini, al portale Il Dolomiti ha parlato del ritiro del Napoli che si svolge da anni a Dimaro. Le parole:

“I canali con le società sono aperti, intanto si lavora a una sospensione dei contratti, mentre decisioni per il prossimo anno sono ancora premature. Certamente l’intenzione è quella di onorare gli accordi, ma adesso non possiamo prevedere la situazione tra 12 mesi. Questa emergenza richiede un’organizzazione davvero particolare: il centro sportivo deve rappresentare un elemento di garanzia. Le strutture sul territorio sono davvero ottimali ma le disposizioni e le regole per fronteggiare l’epidemia richiedono un ulteriore step che diventa difficile assicurare. Ora il calcio potrebbe ripartire e quindi si possono approfondire i discorsi ancora aperti”.