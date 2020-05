L’edizione odierna de Il Mattino parla dell’interesse del Napoli per Victor Osimhen, 21 anni: potrebbe essere lui l’erede di Milik. Gerard Lopez, presidente del Lille, è una vecchia conoscenza degli azzurri. Lo scorso anno promise Pepè al Napoli: alla fine il giocatore scelse l’Arsenal, perchè i procuratori incassarono una commissione che ADL non volle dare.

“Forse è per non aver mantenuto quell’impegno che Lopez tende la mano al ds Giuntoli per Victor Osimhen” scrive il quotidiano. Osimhen piace molto al Napoli e mette d’accordo tutti. Il prezzo però, scrive il Mattino, è altissimo: 55 milioni per nigeriano corteggiato da mezza Europa.