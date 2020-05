LOZANO NAPOLI – Sono quattro le probabilissime cessioni in casa Napoli: Callejon, Ghoulam, Allan e Milik sono prossimi a partire. A questi potrebbe aggiungersi Lozano: l’azzurro strapagato non si è integrato come tutti immaginavano. A rivelare la sua probabile partenza è l’edizione odierna de La Repubblica.

