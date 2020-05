KOULIBALY PREMIER – Kalidou Koulibaly è il primo nome per l’Inghilterra. L’edizione odierna de Il Corriere del Mezzogiorno parla delle cessioni chiave in casa Napoli: una di queste è quella del senegalese. KK sembra esser arrivato ai titoli di coda della sua carriera azzurra: il difensore senegalese però, non parte per una cifra inferiore agli 80 milioni. E’ inseguito da molte squadre di Premier: le rende note il quotidiano.

“Il Manchester United lo considera da due anni un suo obiettivo, il Liverpool sogna la coppia con Van Dijk” scrive il Corriere del Mezzogiorno. Non solo questi due club, anche il Tottenham è interessato, così come il Newcastle. Che maglia vestirà il senegalese la prossima stagione?