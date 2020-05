Coronavirus, Fase 2 in Campania: riaprono centri benessere e strutture termali. Sì al buffet nei ristoranti!

Piano piano si sta tornando alla normalità. Ora si spera solo di riprendere tutto. La fase 2 in Campania sta andando molto bene, con le rispettive indicazioni del Governo e della Regione.

Secondo quanto rivela Il Mattino, da domani in Campania riaprono strutture termali e centri benessere, mentre da giovedì 28 maggio riprenderanno le attività dei circoli culturali e ricreativi, le attività di formazione professionale svolte in presenza degli enti di formazione pubblici e privati e le attività dei parchi tematici, anche acquatici.

Le seguenti attività sono subordinate al rispetto del Protocollo di sicurezza anti-diffusione Covid-19.

Mentre, nei ristoranti, non è più vietato il servizio buffet. Infatti, stop sempre al self service, ma sarà possibile “organizzare una modalità a buffet mediante somministrazione da parte di personale incaricato, escludendo la possibilità per i clienti di toccare quanto esposto e prevedendo, in ogni caso, per clienti e personale, l’obbligo del mantenimento della distanza e l’obbligo dell’utilizzo della mascherina”.