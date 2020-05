Gavillucci: “Orsato fu valutato 8.50 per Inter-Juventus, ebbi la stessa valutazione in Sampdoria-Napoli”

L’ex arbitro Claudio Gavillucci, dismesso nel 2018 dal suo ruolo nell’AIA, ha pubblicato un libro con curiosi retroscena sul mondo arbitrale. Oggi ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, rivelando alcuni dettagli sulla famosa Inter-Juve.

“La mia prestazione in Sampdoria-Napoli, con l’interruzione per cori razzisti, fu valutata 8,50, esattamente come quella di Orsato in Inter-Juve. L’Aia ce lo deve spiegare.

Non ho mai sindacato i giudizi dell’osservatore, ma alla corte federale abbiamo portato questo e ci hanno dato ragione, i parametri di giudizio non erano chiari“.