Coronavirus, soltanto 300 nuovi casi in Italia: rispetto a ieri 1294 positivi in meno! Registrati 92 decessi

La Protezione Civile ha diramato, come di consueto alle 18, il bollettino con i dati aggiornati sull’emergenza Coronavirus. In Italia si registrano 300 nuovi casi di contagio per un totale di 230.158 casi. Il numero degli attualmente positivi è di 55.300, con una decrescita di 1.294 rispetto a ieri.

Di questi, 541 sono in cura presso le terapie intensive e 8.185 sono ricoverate con sintomi mentre 46.574 persone sono in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi.

Si registrano, purtroppo, altri 92 deceduti per un totale di 32.877. Sale a 141.981 il numero dei dimessi e guariti.

IL RIEPILOGO DEI DATI:

• Attualmente positivi: 55.300

• Deceduti: 32.877 (+92, +0,3%)

• Dimessi/Guariti: 141.981 (+1.502, +1,1%)

• Ricoverati in Terapia Intensiva: 541 (-12, -2,2%)

• Tamponi: 3.482.253 (+35.241)