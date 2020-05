Procedimento contro Lotito: rischia un deferimento per le frasi su Juve-Inter

La Serie A sembra pronta a riaccendere i motori e la sfida per la conquista del titolo, sembra più accesa che mai. Ad alimentarla, qualche settimana fa, le parole di Claudio Lotito che, a Repubblica, aveva dichiarato: “Oggi io sono a un punto dalla Juventus, e solo per Juve-Inter che vabbè, l’avete vista”.

Lotito aveva criticato apertamente la gara Juve-Inter disputatasi a porte chiuse poco prima del lockdown

Oggi però, quelle parole potrebbero rivoltarsi contro il Presidente della Lazio per il quale, la Procura della FIGC, ha aperto un fascicolo. Al centro del focus, le dichiarazione di cui sopra, risalenti al 26 Aprile scorso.

Come riportato adesso da Il Tempo, i sostituti Procuratori hanno convocato il presidente biancoceleste per ottenere dei chiarimenti. Lotito rischia un deferimento per dichiarazioni lesive, come disciplinato dall’articolo 23 del nuovo Codice di giustizia sportiva