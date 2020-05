Una vera e propria mattanza quella causata da Liverpool-Atletico Madrid. Aveva fatto scalpore che, l’11 marzo, quando in Italia veniva istituito il lockdown, ad Anfield ci fossero oltre 4 mila tifosi dell’Atletico Madrid più uno stadio completamente esaurito.

Il servizio sanitario britannico, con i suoi dati analizzati dall’Edge Health e pubblicati dal Times, parlano di 41 morti in Inghilterra a causa di quella partita. Non è ignoto infatti come la situazione sia stata gestita malissimo: ai tifosi dell’Atletico non fu neanche controllata la temperatura una volta arrivati in Inghilterra.