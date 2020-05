Il Newcastle fa sul serio con la nuova proprietà saudita: scelto Pochettino per la panchina

Il Newcastle fa sul serio. La proprietà saudita che rileverà il club da Ashley ha le idee chiare e pensa in grande per il futuro dei Magpies. Al di là delle ambizioni europee future da coltivare, c’è un presente e un futuro immediato da scrivere. Partendo dalla guida tecnica di un club da cui ci si aspetta tanto. Il nome scelto – secondo il Mirror e Sky Sport UK – è quello di Mauricio Pochettino. Osvaldo Ardiles, ex di Tottenham e Newcastle, svela:

“Mauricio sta bene in Inghilterra, è stato accostato al Newcastle e quando ha parlato con il club gli è stata formulata una buona offerta. Era legato al Tottenham, ma ora è libero di allenare. Ascolterà di nuovo offerte, ma quella del Newcastle è una possibilità”.

Pochettino ci pensa, dichiarazioni passate fanno sperare i tifosi dei magpies. Il tecnico argentino parlò favorevolmente della suggestione di allenare un club fuori dalla top six. Il Newcastle, però, mira a entrarci in pianta stabile nei prossimi mesi e anni.