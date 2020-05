SKY – La FIGC ha inviato il protocollo con le linee guida per le partite: si attende la risposta del Governo!

Importante notizia per la ripartenza del calcio in Italia. La FIGC, con un giorno di anticipo rispetto a quanto previsto – come svelato dalla redazione di Sky Sport -, ha consegnato il protocollo con le linee guida per le partite del campionato al Ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora.

Ora bisognerà attendere la valutazione del Governo. Il dossier sarà esaminato in vista dell’incontro decisivo per le sorti del campionato italiano del 28 maggio con i vertici del calcio.