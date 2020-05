Galliani svela: “Nel 2016 feci il possibile per portare Zielinski al Milan, scelse il Napoli”

Adriano Galliani, ex amministratore delegato del Milan, attualmente al Monza con Berlusconi, ha svelato un curioso retroscena che riguarda un azzurro. Galliani, infatti, ha rilasciato un’intervista al Messaggero Veneto per ricordare i punti più alti della sua carriera. Il riferimento è a Zielinski, che nel 2016 fu ad un passo dal vestire la maglia dell’Empoli.

“Nel 2016 abbiamo fatto il possibile per portarlo in rossonero, ma dalla stagione prima non eravamo più liberi di fare mercato e alla fine il ragazzo andò a Napoli. Zielinski, però, era un giocatore che ci piaceva tantissimo”.

Alla fine firmò per il Napoli, dove milita tutt’ora e dove è in procinto di firmare un rinnovo di contratto con un cospicuo aumento dell’ingaggio.