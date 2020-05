Bufera su Reina, il rapper lo accusa: “Sei un fascista”

È bufera su Pepe Reina. Sui propri social, infatti, l’ex portiere del Napoli ha condiviso un post a favore di Vox. Cos’è Vox? Si tratta del partito nazionalista di estrema destra in Spagna. Ieri 6 mila persone si sono mobilitate per una manifestazione organizzata che ha mandato in tilt il traffico di Madrid.

Reina non si è mai discostato dalle idee di Vox, sostenendo ieri: “Finalmente la gente inizia a scendere in piazza”. Non è andato giù, questo endorsement, al rapper Nega, del gruppo de Los Chikos del Maíz.

“Guarda che sei uno str… anche in nazionale pensavi di essere super divertente ed eri solo imbarazzante. E oh, sorpresa, alla fine è stato confermato che eri uno str. Il più str… Fascista di m...“.