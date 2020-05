Repubblica lancia la bomba: Koulibaly saluta Napoli! I dettagli e il sostituto

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna di Repubblica, il futuro di Kalidou Koulibaly è lontano da Napoli. Il noto quotidiano vede la Premier League come destinazione più plausibile per il difensore senegalese. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“L’addio tra Koulibaly ed il Napoli a fine stagione è più di una semplice ipotesi: la Premier League sembra la destinazione ‘obbligata’ del difensore ex Genk. Il Manchester United è la squadra maggiormente accreditata, i dialoghi non sono mai stati interrotti e l’epilogo sembra vicino. La valutazione che fanno i Red Devils per Koulibaly è di 90 milioni di euro”.

“Per sostituire Kalidou, il Napoli ha già puntato diversi nomi. Il nome più caldo sul taccuino del ds Cristiano Giuntoli è quello di Nikola Milenkovic. Il difensore serbo della Fiorentina, classe ’97, aveva convinto tutti prima dello stop forzato del campionato”.