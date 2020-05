Coronavirus, due decessi sospetti all’Ospedale del Mare: positivo uno degli infermieri

All’Ospedale del Mare sembrerebbero esserci state due vittime a causa del Coronavirus. A raccontarlo è l’edizione odierna de “Il Mattino” che ci parla dell’accaduto.

Secondo quanto dichiarato dal quotidiano, una signora anziana si sarebbe recata all’ospedale poiché soffriva di patologia gastroenterica sanguinante e il suo tampone era risultato negativo. Le viene effettuata una Tac dove viene evidenziato un’addensamento polmonare. Viene inoltre mandata in area isolamento e le viene effettuato un secondo tampone: questa volta risulta positiva. La donna dovrebbe essere intubata ma non c’è l’autorizzazione per il Covid-Center, alla fine la donna è deceduta. Alcuni giorni dopo, l’infermiere che aveva assistito l’anziana risulta anch’egli positivo.

L’altro caso che viene raccontato è di un paziente già risultato positivo mentre si trovava al Caldarelli dove era stato intubato. Anche quest’ultimo subisce la stessa sorte della paziente, morirà senza poter essere messo in isolamento.

La causa di questi contagi, spiega un medico dell’ospedale, potrebbe derivare dal fatto che ci sia unico corridoio a senso alternato dove mancano le docce di decontaminazione permettendo così di diramare il contagio

