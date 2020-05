Allenamenti Napoli, Gattuso pensava di iniziare già ieri: al via solo oggi gli allenamenti collettivi

Al via gli allenamenti collettivi in casa Napoli. Come riportato nell’edizione odierna del “Corriere dello Sport“, il club azzurro è pronto al varo degli allenamenti collettivi.

Gattuso, in realtà, pensava di cominciare già ieri, ma le le nuove linee guida non sono arrivate in tempo e così, solo nell’ultimo giorno prima della pausa domenicale, si è dato il via agli allenamenti collettivi. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Oggi, alla vigilia della pausa domenicale, gli azzurri dovrebbero concludere la settimana come una squadra vera: tutti insieme, con tanto di partitina e poi a casa per la doccia. È possibile allenarsi collettivamente, però l’emergenza non è finita: dispositivi di protezione individuale, norme basilari di sicurezza, sanificazioni e test. Ieri il gruppo è stato sottoposto al secondo tampone settimanale, il sesto in meno di venti giorni”.