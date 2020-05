TMW- Sepe – Napoli: ” Presto un incontro con l’agente Giuffredi per un possibile ritorno. Si parlerà anche di Di Lorenzo e Mario Rui”

Secondo quanto riportato dai colleghi della redazione di Tuttomercatoweb.com, pare che fra l’agente del calciatore Luigi Sepe, Mario Giuffredi e la dirigenza del Napoli sia stato fissato un incontro per parlare di un un possibile ritorno del portiere al Napoli, anche in virtù della compilazione delle liste della Serie A. Infatti, per i colleghi di TMW i ducali avrebbero l’obbligo di riscatto, ma dietro il pagamento di una cifra relativamente bassa potrebbero anche far cadere l’opzione. Poi dopo si capirà anche chi, nel giro dei portieri, sarà il titolare fra Meret e Ospina, con il primo che piace molto a De Laurentiis ma non a Gattuso. Contestualmente si parlerà anche dei possibili prolungamenti per Giovanni Di Lorenzo e per Mario Rui, rappresentati anche loro da Mario Giuffedi. Il primo potrebbe rinnovare al 2025, il portoghese al 2024, almeno nelle intenzioni.

